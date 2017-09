Janssen på vei til Fenerbahçe på lån

Det bekrefter den tyrkiske storklubben på sin hjemmeside fredag.

Den nederlandske spissen, som kom til Tottenham fra AZ Alkmaar i juli 2016, ble utelatt fra Spurs' mesterligatropp etter at London-laget signerte Swansea-spiss Fernando Llorente.

23-åringen, som kun har to Premier League-mål, reiser til Istanbul fredag for å lande en utlånsavtale for resten av sesongen.

– Fenerbahçe er blitt enig med Tottenham om en utlånsavtale for den nederlandske landslagsspissen Vincent Janssen, skriver Istanbul-klubben i en uttalelse.

Fenerbahçe er også blitt koblet til Diego Costa, som er ute i kulden i Chelsea.

(©NTB)