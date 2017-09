FIFA vil straffe Alli for å vise fingeren

Alli ble fotografert da han viste fingeren. Etter kampen hevdet han at det var en intern spøk rettet mot lagkameraten Kyle Walker og helt fri for vond hensikt.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino bagatelliserte hendelsen torsdag.

– Det er ingen fantastisk gest, men dette er ingen stor sak. Det var en fleip med en lagkamerat. Jeg tror ikke verken FIFA eller vi kommer til å gjøre noe stort ut av dette, sa han.

FIFA hadde åpenbart ikke samme vurdering.

– Skaller deg ned

Omgangstonen i Pochettinos Tottenham er for øvrig temmelig frisk, skal man dømme etter uttalelser Pochettino tillegges i britisk presse fredag. Der truer han med å skalle ned klubbens nysignering Serge Aurier om han ikke oppfører seg.

Ivorianeren ble hentet fra Paris Saint-Germain for 235 millioner kroner forrige uke, men søknaden om arbeidstillatelse ble komplisert av en betinget fengselsstraff for vold mot en politimann. 24-åringen har også vært straffet av klubben for homofobisk hets mot tidligere trener Laurent Blanc. Pochettino ble spurt hva han gjør om Aurier begår nye overtramp.

– Jeg har sagt til ham at jeg skaller ham ned, svarte Pochettino.

– Det var en god prat, en lang prat. Han vet hva vi venter av ham og hvordan man oppfører seg her.

