Dahlstrøm avgjorde for Storhamar mot Vålerenga

Robin Dahlstrøm ble matchvinner da han gjorde sitt annet mål for kvelden og satte inn 4-3 med litt under tre minutter igjen av kampen.

Noen lure sjeler i Vålerenga tenkte at en åpning i Gjøvik mot erkerivalene fra andre siden av Mjøsa var en god idé. Framfor å samle 1500 tilskuere i triste Furuset Forum ble det fest og stor stemning i verdens største ishockeyhall inne i fjellet.

- Det var en fantastisk morsom kamp å spille, sa matchvinner Dahlstrøm til TV 2 etter kampen og la til at det var bra moral i Storhamar-laget som til slutt fikk sine tre poeng.

Foruten å starte sesongen 2017/18 hadde kampen også er par andre poenger. Anders Myrvold gjorde comeback i en alder av 42 år etter å ha vært ute siden 2011 da han spilte for Frisk Asker. Han spilte sin siste kamp for Vålerenga i 2008.

33 år gamle Patrick Thoresen spilte sin siste kamp i Storhamar-drakten i 2001, men har siden spilt for en rekke andre klubber i utlandet hvor 106 NHL-kamper må være høydepunktet i karrieren.

- Hvilket show det ble. Det ble nerver til siste slutt og det må ha vært gøy å se på, sa Thoresen etter kampen.

Storhet

Allerede fra første bytt viste Thoresen sin storhet da han spilte fram nykommeren Kjetil Martinsen. Det var nærmest farlig hver gang Thoresen var på isen.

Storhamars annen nykommer Robin Dahlstrøm åpnet scoringsballet med å gjøre 1-0 for gjestene. Vålerenga, som under Roy Johansens ledelse har løftet mye tungt i sommer, sto ikke tilbake i det fysiske spillet. Thomas Olsen sto for utligningen til 1-1 mot slutten av 1. periode.

I midtperioden nærmest eksploderte det i målprotokollen og det tok virkelig fyr i teltet. Storhamar som viste noen defensive svakheter i åpningsperioden viste at de har mye å fare med offensivt.

Før det var gått 15 sekunder av midtperioden hadde Storhamars måltjuv nummer én, Joachim Jensen, sendt Storhamar i ledelsen med 2-1. Gleden varte i bare 34 sekunder før VIF-veteran Morten Ask utlignet på en riktig suser.

Jensen utnyttet en dobbeltutvisning til Vålerenga med å gjøre 3-2. Storhamar hadde økt tempoet og det virket som om "hjemmelaget" slet mer.

Søberg solid

I tredje periode slo Storhamar av på tempoet og Steffen Søberg hadde reddet et par gode muligheter fra Dahlstrøm og Jensen. Litt mot spillets gang fikk Filip Gunnarsson noe enkelt utligne til 3-3 med litt under ti minutter igjen av kampen.

Dahlstrøm utnyttet et stort Storhamar-press da han satte inn en retur fra Søberg.

Storhamar vant NM-gullet sist i 2008, men hockeyinteressen er det ingen som kan ta ifra dem. 3/4 av de over 5500 frammøtte i Gjøvik kom fra østsiden av Mjøsa.

(©NTB)