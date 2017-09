UEFA-sjefen varsler endringer i FFP-regelverket

Sjefen for Det europeiske fotballforbundet (UEFA) kan se tilbake på en sommer med rekordoverganger som i stor grad endret markedet og prisingen av fotballspillere.

I et intervju med den tyske kringkasteren ARD beskriver han Neymars overgang fra Barcelona til Paris Saint-Germain for 222 millioner euro som «et avgjørende øyeblikk». Kort tid etter fulgte den franske klubben opp med å hente 18-åringen Kylian Mbappé på en avtale som vil koste 180 millioner euro.

Overgangssirkuset har vist at man må reagere kjapt for å bremse den økende ubalansen mellom rike og fattige fotballklubber, påpeker Ceferin. Samtidig frykter han at den ikke kan stoppes helt. Reglene for økonomisk fair play (FFP), som ble innført fra 2011/12-sesongen, er utdatert.

– Financial Fair Play ble startet for å skape stabilitet i fotballen. Og det var en suksess. Men tidene endrer seg. Vi må tilpasse og modernisere regelverket, og vi må gjøre noe for å få balanse i konkurransesituasjonen, sier UEFA-presidenten.

Vurderer tiltak

Kort fortalt dreier FFP seg om at fotballklubber ikke får bruke betydelig mer penger enn de tjener. Nylig bestemte UEFA seg for å etterforske PSG, ettersom det er uklart hvordan klubben henter inn penger til å dekke opp for sommerens storhandling.

Ceferin slår fast at forbundet ikke er redd for å straffe store klubber om det finner det nødvendig. Mulige sanksjoner er å begrense antallet registrerte spillere i en klubb, sette en lavere grense for antall låneavtaler og stenge overgangsvinduet i slutten av juli i stedet for slutten av august.

– Fotball er et fantastisk produkt. De høye overgangssummene kommer ikke fra intet. Men vi må bevare konkurranseevnen. Vi ønsker ikke et så stort sprik at bare noen få klubber kan konkurrere for alvor til slutt.

Press

UEFA opplever press fra flere sentrale personer i fotballen som mener at overgangsmarkedet har gått fullstendig av hengslene. Blant dem som har markert seg sterkest i det siste er presidenten i spanske La Liga, Javier Tebas.

Han har blant annet uttalt at Manchester City og PSG driver økonomisk doping, og at oppførselen deres er som «å pisse i svømmebassenget».

