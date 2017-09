Syrisk TV-kommentator gråt av glede

Klippet med det avgjørende 2-2-målet på overtid mot Iran er sett over en million ganger på Twitter og hundretusener av ganger på Youtube.

Det føyer seg inn i rekken av uforglemmelige tilfeller av fotballkommentatorers gledesfnatt, en liste som strekker seg fra Bjørge Lilleliens udødelige tirade etter 2-1-seieren mot England i 1981 til den islandske kommentatoren som mistet stemmen i fjorårets EM og kommenterte landets triumfer i fistel. Nå har klubben fått et nytt medlem.

Da Omar Al-Soma scoret i det 93. minutt, ropte kommentatoren «mål» og «Allah!» om hverandre i ett minutt før han ble overveldet av følelser og begynte å gråte.

Mohamed Osama, som la ut klippet på sin Twitter-konto, oversatte det kommentatoren sa både før og etter at han samlet seg.

– Vårt landslags annet mål! Vårt landslags annet mål! Hvem scoret? Soma! Det måtte være Soma! Det måtte være Soma, sa han.

– Allah, Soma! Utligningen! Utligningen! Unnskyld meg. Jeg har mistet fatningen. Ingen kan stoppe dem!

Krigsherjede Syria har aldri vært i et VM-sluttspill. Poenget mot Iran gjør at laget skal møte Australia i hjemme- og bortekamp om retten til å møte et lag fra CONCACAF i interkontinentalt omspill om VM-plass.

