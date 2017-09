Etter nok en spektakulær overgangssommer, der flere hastekjøp ble gjort tre runder inn i sesongen, tok flere til orde for at vinduet burde stenges tidligere.

Nå er det bestemt at overgangsvinduet i Premier League stenger klokken 17 britisk tid den siste torsdagen før Premier League-start.

- Premier League-klubbene har i dag blitt enige om en regelendring som gjør at sommerens overgangsvindu stenger klokken 17 den siste torsdagen før sesongstart, bekreftet Premier League i en uttalelse torsdag.

Det betyr at alle overganger til engelske klubber må være i boks innen det tidspunktet. Utenlandske klubber vil fortsatt kunne hente engelske spillere fram til sin egen frist med mindre de også velger å legge seg på den nye linjen til Premier League.

Det trengtes to tredjedelers flertall for å få gjennomført regelendringen i England. Sky Sports skriver at Manchester United, Manchester City, Swansea, Crystal Palace og Watford stemte imot forslaget, mens Burnley avsto fra å stemme verken det ene eller det andre.

De fem første klubbene må imidlertid bite i det sure eplet etter at de resterende 14 lagene ønsket å endre overgangsvinduets åpningstider.

