Bjørndalen om papparollen og racet mot nytt OL

– Livsmessig gir det meg mye. Personlig var det helt fantastisk. Nå kan jeg være sammen med familien på alt av samlinger og mesteparten av verdenscuprennene, sier Bjørndalen til NTB.

– Alt til sin tid. Det har vært mange fine år før. Men nå kan jeg kombinere dette (familie og idrett). Det er jo utrolig at jeg kan gjøre det. At Darja klarer å kombinere dette med sin trening, er enda sterkere. Jeg prøver å avlaste henne litt, og så har vi en barnevakt med hele tiden. Likevel er jo belastningen klart størst på Darja.

Domratsjeva tok tre OL-gull i Sotsji i 2014. Bjørndalen sikret to og har åtte OL-gull totalt i karrieren.

Datteren heter Xenia og er med så godt som over alt. Uten barnevakt ville ikke opplegget latt seg gjennomføre.

For begge skiskytterne dreier sesongen seg om OL i Sør-Korea om vel fem måneder.

Hardt

Bjørndalen er langt over midtveis i et høydeopphold på tre uker. Han har trent på 3450 meter over havet, men da NTB møtte ham onsdag var han nede på 1880.

Han kjørte unna en to og en halv times økt inne i sin superbuss (ombygget hestetransport på tolv meter). Den var parkert på parkeringsplassen til et hotell.

Noen godt voksne tyske sykkelturister ble ivrige da de så doningen. «Bjørndalen! Bjørndalen» ropte de og fiklet opp mobiltelefonen for å få noen bilder.

I bussen har Bjørndalen en rulleski-rulle med mulighet til å stille inn ønsket stigning og også forutsetninger til å drive skytetrening.

– Det var en bra økt. På det meste var det 18 prosent stigning, sier Bjørndalen til NTB mens han «går ned» i 20 minutter på rulleski.

Siden han ble pappa må han tenke enda mer tidsbesparende enn før. Derfor kjører han et langt intervju mens han har 115 i puls og går på rulleski.

– Jeg må trene smart og effektivt, sier Bjørndalen.

Klar?

Han er tidenes vintersportsolympier.

– Jeg må først kvalifisere meg (for 2018), og så er det jo ikke slik at jeg må ta en medalje om jeg kommer med heller, sier han.

– Men jeg håper fortsatt at jeg har til gode å gjøre mitt beste løp i karrieren. Vi kan jo håpe at jeg klarer å ha en helt maks dag i OL.

Hans første snøsamling kommer i oktober.

– Så fort snøen legger seg på Sjusjøen, reiser vi dit.

Nytt for sesongen er et ferskt styrketreningsprogram.

(©NTB)