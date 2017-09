23 strake for Phil Mickelson

Mickelson var ikke blant de 10 direktekvalifiserte spillerne, men USAs kaptein Steve Stricker brukte sine to frikort på Mickelson og Charley Hoffman.

Sistnevnte endte på 11.-plass hårfint (0,073 poeng) bak 10.-plassen. Mickelson var bare nummer 15 på poenglista, men 47-åringen har i det siste vist bedre form enn andre potensielle kandidater, og valget er ikke omstridt.

– Jeg har hatt tett kontakt med ham, og han har sagt at det var et tidsspørsmål når formen ville innfinne seg. Han ventet lenge, men han spilte strålende forrige helg. Andre spillere sa også at dette var den gode, gamle Phil, sa Stricker.

Mickelson har spilt alle Ryder Cup (mot Europa) og Presidents Cup (mot spillere fra alle andre kontinenter unntatt Europa) siden 1994. Rekken var nærmere å bli brutt for to år siden. Da ble Mickelson uttatt selv om han bare var på 30.-plass på poenglista.

Den gang bidro han til 3,5 poeng på fire kamper. Totalt har han 23 seirer i Presidents Cup. Én til, så tangerer han rekorden til Tiger Woods.

Veteranen er populær blant de andre spillerne og regnes som en god lagkamerat med en positiv innflytelse utenfor banen.

Presidents Cup avgjøres i år i Jersey City siste helg i september. Nick Price, som er kaptein for verdenslaget, valgte Emiliano Grillo og Anirban Lahiri til de to siste plassene på laget.

