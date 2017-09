Usikkerhet rundt Northugs form

Dermed er de store navnene i norsk herrelangrenn fraværende i Livigno. Sundby og Klæbo valgte tidlig å droppe dette høydeoppholdet.

Northug kjører sitt eget løp. Han ødela hele forrige sesong da han trente for hardt etter et høydeopphold.

Da var han i kjempeform på denne tiden av året. Litt for skarp trening i en kortere periode ødela alt.

Langrennskjennerne er uenige: Noen mener Northug absolutt ikke har sett «sharp» ut i sommer. Andre føler seg trygg på at trønderen er tilbake der han skal være.

– Mitt tips er at han er restituert. Håpet er bare at han gjør den treningsjobben som skal til for at han er på det nivået vi vet Petter kan være, sier landslagssjef i langrenn, Vidar Løfshus, til NTB.

Northug er ikke med landslaget til Italia. Han kommer inn i det systemet senere i høst.

«Petter er på samling i Mosvika denne uken. Han er i normalt slag og i god trening», skriver treneren Stig Rune Kveen til NTB i en SMS-melding.

Farlig

– Det er vanskelig med Petter. Det nytter aldri å avskrive ham. Det har vi sett før.

– Northug og kvalifisering for OL?

– Det blir et veldig smalt nåløye. Det er 14 på landslaget nå, og det blir 15 når Petter trer inn på landslaget etter Beitostølen (november). Det er maks tolv gutter som blir med til OL. Derfra skal vi velge de som går de forskjellige distanser.

– Men jeg vil jo bli overrasket om Petter ikke er med til OL, sier Løfshus.

Northug hadde et elendig og medaljeløst OL i Sotsji for tre og et halvt år siden.

Lahti-VM tidligere i år ble også bare tull etter overtreningsbommen.

