Sjakk: Sterk Carlsen-seier i Georgia

Dermed fortsatte den norske verdensmesteren sin solide start på turneringen. I 1. runde ble nigerianeren Ouwafemi Balogun slått i to strake partier.

Verdenscupturneringen i Georgias hovedstad Tbilisi spilles som en utslagsturnering. Hver kamp spilles over to partier. Dersom duellantene har vunnet ett parti hver, blir det omspill i hurtigsjakk.

Magnus Carlens seier over russiske Drejev onsdag betyr at nordmannen klarer seg med remis i det andre partiet torsdag for å sikre plassen i åttedelsfinale. Torsdag spiller i tillegg verdensmesteren med hvite brikker.

Med i Tbilisi er også den norske unggutten Aryan Tari. Også han har klart seg bra innledningsvis. Tirsdag spilte han seg til plass i annen runde ved å slå ut den sterke engelskmannen David Howell etter omspill. Sifrene ble 3,5 mot 2,5.

I 16-delsfinalen møter Tari amerikanske Aleksandr Lenderman, og onsdagens parti endte i remis. Tari hadde hvite brikker.

Verdenscupturneringen i Tbilisi fungerer for øvrig som kvalifisering til den kandidatturneringen der Magnus Carlsens neste VM-motstander skal utpekes. De to spillerne som når finalen i Georgia får plass i kandidatturneringen.

