Silva kan glippe for Leicester

22-åringen ble hentet for nærmere 225 millioner kroner på overgangsvinduets siste dag 31. august, men ifølge BBC ble papirarbeidet levert 14 sekunder for sent til Det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

– Vi jobber med både Adrien og Sporting Lisboa for å løse noen problemer relatert til spillerens registrering og prøver på alle måter å finne en løsning, heter det i en uttalelse fra Leicester.

Leicester mener at handelen burde være i orden og hevder at klubben fikk en times utvidet frist av FIFA, men FIFA hevder at Leicester var for sent ute.

Leicester har appellert, men blir det ingen løsning kan ikke Silva spille for Leicester før i januar.

