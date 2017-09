Murray ferdig for sesongen

– Dessverre er jeg ikke i stand til å spille i Beijing og Shanghai. Sannsynligvis kan jeg heller ikke delta i Wien og Praha. Det skyldes hofteskaden som har plaget meg de siste månedene, skriver 30-åringen på sin egen Facebook-side.

Skotten har ikke spilt siden kvartfinaletapet for Sam Querrey i Wimbledon i juli. Han pådro seg skaden i semifinaletapet mot Stan Wawrinka i Roland-Garros i juni,

– Selv om dette året av flere grunner har vært frustrerende for meg, føler jeg meg trygg på at jeg etter en god periode med hvile og behandling vil nå mitt beste nivå igjen slik at jeg kan kjempe om Grand Slam-titler neste år, skriver Murray.

– Jeg innleder 2018-sesongen i Brisbane som oppladning til Australian Open.

En rekke av de største navnene i tennis for menn sliter for tiden med skader, og Stan Wawrinka, Novak Djokovic, Kei Nishikori og Milos Raonic mistet i likhet med Murray US Open som pågår i New York.

Murray avløste Djokovic som verdensener i november i fjor og holdt førsteplassen i 41 uker inntil Rafael Nadal overtok i august.

