Svimmel Ruud må testes etter tap i Sevilla

Ruud tapte det første settet mot Íñigo Cervantes 4–6 i tirsdagens førsterundekamp, og nordmannen var i trøbbel også i det andre etter å ha tapt sine to første servegame. På stillingen 0–3 var det over og ut. Ruud fullførte ikke kampen.

Tenniskometens far, Christian Ruud, sier til NTB at sønnen ble svimmel underveis i kampen.

– Det samme skjedde i Washington for en måneds tid siden også. Det har skjedd noen ganger i karrieren hans, spesielt når det er veldig varmt, sier faren og legger til at 18-åringen nå skal gjennomføre tester for å finne ut hvorfor problemene oppstår.

– Det skal tas noen blodprøver onsdag. For han føler seg sterk på trening og i god form, sier pappa Ruud og legger til at sønnen tidligere har tålt varmen bra.

– Må finne ut av det

– Vi er ikke helt sikre, men kanskje har han jernmangel eller om det er noe mat han reagerer på når det er varmt. Det skjer når det er varmt, og vi må bare prøve å finne ut av det.

Om svimmelheten gjør at Casper Ruud går glipp av flere turneringer, blir klart når svarene på prøvene foreligger.

– Det er vanskelig å si om han må vente en uke eller to før han er i gang igjen, vi får vente og se, sier faren.

Var favoritt

Den norske tenniskometen slo igjennom i tilsvarende turnering for ett år siden, da han tok sin første seier i ATP-Challenger-sammenheng. Den gang var tirsdagens motstander, Inigo Cervantes, motstander i finalen.

Cervantes var da ranket som nummer 75 i verden, og finaleseieren til Ruud var en stor overraskelse. Siden den gang har 27 år gamle Cervantes rast til nummer 246 på rankingen.

Selv om Cervantes har spilt bra i det siste, så var likevel Ruud favoritt i tirsdagens 1.-rundekamp. Nordmannen er ranket som nummer 112 i verden, og 18-åringen fra Oslo var også seedet som nummer tre i Sevilla.

(©NTB)