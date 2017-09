Skjelvik mener det kunne blitt tosifret

– Du så at Tyskland dro ned tempoet i annen omgang og holdt ballen i laget. De prøvde ikke å score 12 mål, sa han.

Det ville tyskerne gjort om de hadde fortsatt som i første halvdel av første omgang. Da tok de en 3-0-ledelse.

– Det var fryktelig tungt. Vi slet fælt utpå her. Alle prøvde så godt vi kunne, men vi hang ikke sammen, og de spilte oss ut. Det var flaut å ligge under med tre mål etter 20 minutter, sa Skjelvik.

– Tyskland flyttet ballen og lot oss løpe. Vi fikk aldri til noe spill i det hele tatt, og jeg vet ikke hvor mange taklinger vi hadde. Martin Linnes kom inn og tok ned Kroos, det var kanskje den eneste, sa han om situasjonen hvor den norske innbytteren fikk gult kort for en felling av Toni Kroos, som ble så sint at han løp etter ham.

Skjelvik fortalte at Lars Lagerbäck på stillingen 4-0 i pausen ba spillerne om å tenke at det var 0-0 og prøve å vinne 2. omgang.

Rosenborg-spilleren forstår at laget får mye tyn på sosiale medier.

– Vi møtte et lag som bare kjørte over oss. Vi som står i det får bare ta det med et smil, sa han.

