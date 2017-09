Semb: – Ikke det vi trengte nå

– Vi hadde trengt en opptur nå. Vi hadde vel ventet at det kom til å bli tøft i Tyskland, men 0–6 og å bli så til de grader spilt av banen det trengte vi ikke nå. Det var skuffende, for vi burde vært på et høyere nivå, sa han til NTB før hjemreise fra Stuttgart.

– Det har vært en fryktelig tung sommer med kvinnelandslagets EM og etterdønningene etter det. Landslaget for menn hadde hatt bra stigning og positiv utvikling, og så fikk vi det tilbakeslaget. Det er tøffe tak, men vi må være ydmyke og åpne for innspill, og samtidig jobbe hardt for å bli bedre på de områdene vi kan bli bedre, fortsatte han.

– Og da gjelder det kanskje hele strukturen.

Semb pekte også på det han kaller et voksende klasseskille i fotballen, der de største klubbene og beste landslagene er i ferd med å dra fra konkurrentene.

– Det er noen få lag som er høyt der oppe, og så er det en god del jevnere et stykke bak dem.

For svakt

Semb er full av beundring for det Tyskland viste, men legger ikke skjul på at den norske prestasjonen var svak.

– Det var en fryktelig dårlig prestasjon mot verdens landslag. Kombinasjonen av at Tyskland var fryktelig gode og Norge veldig svake gjorde at det ble så stygt, sa han.

– Tyskerne utfordret jo alle rom samtidig: Bakrom, mellomrom med mange spillere, og kantrommene. Hvis man ikke henger med tempomessig så går det dårlig, og Norge hang ikke med i det hele tatt. Da kommer man ikke opp i presset og får ikke gode sikringsforhold. Vi var på etterskudd hele veien, omtrent fra første minutt. Selv om man har en grunnorganisering, blir den spilt i stykker når motstanderens tempo og presisjon er så høy.

Han mener at noe av forklaringen er at hele det tyske laget har en kamphverdag med skyhøyt tempo.

– Det er vel bare Josh (King) av våre som blir utfordret på slikt tempo i hverdagen, men tyskerne er vant til enda mer tempo, for de spiller mesterliga med eller mot lag som Real Madrid, Juventus og Bayern München.

Bråstopp

Faren er at nedturen skal stoppe framgangen laget har hatt under Lars Lagerbäck, som var tydelig fra kamp til kamp inntil marerittet i Stuttgart.

– Jeg håper ikke det skjer. Det har vært positiv utvikling, men det er klart at 0–6 svir. Det gjør at man får en trøkk i selvtilliten og på det meste, egentlig. Desto viktigere tror jeg det er å snu fokus og definere hvilke nasjoner vi skal konkurrere med for å komme på det nivået hvor vi vil være i posisjon til å kjempe om en av 24 plasser i neste sluttspill, synes toppfotballsjefen.

Han er opptatt av ikke å komme med unnskyldninger, men måtte snakke litt pent om Tyskland.

– Tyskland er vanskelig å møte uansett, og enkelte dager er det vanskeligere enn andre. Mandag tok de fram hele repertoaret sitt. Det var tilbake i sin grunnformasjon. Joachim Löw har eksperimentert litt, og det har ikke slått spesielt heldig ut, men nå var spillerne tilbake i normale posisjoner og viste spillet de gjorde så godt i forrige VM.

Da var tyskerne så gode at de fikk Brasil til å se ut som et kaoslag.

– Det er fattigmannstrøst, men det er en betraktning det og, sa Semb.

(©NTB)