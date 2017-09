Raw Air løftet Vikersund til overskudd

Etter flere år med røde tall i verdens største skiflygingsbakke kan arrangøren i Modum endelig smile.

– Nå betaler vi ut over 800.000 kroner til lag og foreninger for dugnadsinnsatsen. I tillegg betaler vi ekstra høy bakkeleie for å nedbetale investeringene i hoppsenteret, og så sitter vi igjen med pluss på bunnlinjen. Da må vi si oss fornøyd, sier president i organisasjonskomiteen, Stig Hamstad, ifølge Bygdeposten.

Overskuddet etter utbetaling til lag og foreninger ble 61.000 kroner. Den totale omsetningen var på 17 millioner kroner.

Med Raw Air er Vikersundbakken sikret årlig renn. Det gjør det langt lettere å investere i anlegget, men også å sikre forsvarlig drift.

– Raw Air betyr mye, både fordi det har gitt et godt bidrag til drift og investeringer i hoppsenteret i 2017, men også fordi det sikrer bakken renn og inntektsmuligheter hvert år framover, sier Hamstad.

