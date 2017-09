Perry: – Rundspilt hele kampen

– Jeg har vært med på artigere kamper, var kveldens understatement fra "Perry"s munn.

– Vi møtte verdensmesterene, men vi ga dem noen mål som var altfor enkle. Tyskland er veldig gode både individuelt og kollektivt, men jeg er skuffet over at vi ikke gjorde det vanskeligere for dem.

Hansen mente at Norge hadde en god plan før kampen, men ingenting gikk som planlagt.

– Tyskland spilte gjennom oss, rundt, oss bak oss. Det er et godt lag, men målene deres var for enkle, sa han.

– Dessverre var vi ikke gode nok i noen av spillets faser.

