Liverpool-spiller avgjorde for Egypt

Scoringen sendte Egypt opp i førersetet i gruppe E i kvalifiseringen. Liverpool-spilleren scoret det som ble kampens eneste mål allerede etter seks minutter.

Uganda med sju poeng ligger to poeng bak Egypt etter fire kamper. Ghana og Kongo-Brazzaville ligger på de to siste plassene med fem og ett poeng.

Salah var ikke den eneste Liverpool-spilleren som noterte seg for nettkjenning i VM-kvalifiseringen i Afrika tirsdag. Også Sadio Mané scoret for Senegal i 2-2-kampen borte mot Burkina Faso.

Mané sendte Senegal i ledelsen 2–1 kvarteret før slutt, men Burkina Faso fikk utlignet minuttet før full tid. Et selvmål av Senegals keeper sørget for uavgjort. Hjemmelaget spilte for øvrig store deler av kampen med en mann mindre etter at Issoufou Dayo ble utvist fem minutter før pause.

Burkina Faso leder gruppe D i den afrikanske kvalifiseringen, med seks poeng etter fire kamper. Også Kapp Verde, som slo Sør-Afrika 2–1 borte tirsdag har seks poeng, men svakere målforskjell enn Burkina Faso. Senegal ligger poenget bak, mens Sør-Afrika ligger sist med fire poeng.

