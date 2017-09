Dæhli: – Min verste kamp

– Det er den verste fotballkampen jeg har vært med på i hele mitt liv, både følelsesmessig og spillemessig, men jeg kan med hånden på hjertet si at jeg ga alt jeg hadde, sa han.

– Vi var ikke i nærheten, og nå er det bare å reise hjem og trene. I fotball kommer det alltid en ny kamp.

Dæhli ble overrasket over hvor galt det gikk selv om han var fullt klar over motstanderens kvalitet.

– Tyskland gjorde noen taktiske ting som vi ikke helt klarte å svare på. Vi ville ikke være så passive, men vi ble det, og da finner Tyskland sine pasninger veldig enkelt.

Han forstår at mange i Norge er skuffet, og at det meldes mye i sosiale medier.

Beklager

– Jeg kan si "beklager" til det norske folk for både resultatet og prestasjonen, men jeg kommer aldri til å gi meg. Man må bare fortsette. I fotball kommer det alltid en ny kamp, og hvis vi vinner den så ser det bedre ut igjen, sa han.

Dæhli ble spurt om han var redd for at Norges verste kvalifiseringstap, 0-9 for Nederland i 1972, kunne bli overgått.

– Når man kommer under så klart så tidlig så handler det om å prøve å begrense tapet. I annen omgang prøvde vi bare å samle oss som gruppe og sørge for at det ikke ble så ille som det kunne ha blitt, sa han.

Han opplevde at tysk kvalitet skjøv Norge inn i en uholdbar situasjon.

Bedre enn oss

– Vi ble spilt lave, og jeg ble liggende som vingback for å ta ut Kimmich som sto bredt. Så slo de pasninger mellom oss i tillegg, og vi hadde ikke noe godt svar. Vi må se gjennom kampen, men kanskje er det ikke så mye å lære. Kanskje må vi bare innse at tyskerne var vanvittig mye bedre enn oss på alle områder, og akseptere det.

Han er ikke så opptatt av at de tyske lagkameratene i St. Pauli kan hovere når han vender tilbake til klubblaget.

– Det er ikke så viktig. Jeg må bare trene og prøve å utvikle meg videre som spiller og ikke la dette påvirke meg, sa Dæhli.

