Bråthen om Stöckl-avtalen: – Kontinuitet og nysgjerrighet ble nøkkelfaktorene

– Det er alltid viktig å ha gode ledere innen alle områder. Toppidrett er vårt mest sensitive område. Alex er en leder som her har vist at han fyller landslagssjefrollen på en meget god måte. Han har også et godt perspektiv på helheten både i norsk og internasjonal hoppsport. Han har kompetansen som skal til for å utvikle både hopp- og skisporten i Norge i årene som kommer, sier sportssjef Bråthen til NTB.

Lang prosess

Stöckls tidligere avtale gikk ut etter OL i Sør-Korea til vinteren.

– Prosessen har vært lang og grundig. Alex vet veldig godt hva som er vårt mål, og han har hele tiden uttrykt at han syntes det både er spennende og utfordrende. Det er ikke der utfordringen har ligget. Det har handlet mye om at også resten av organisasjonen mente at det ville være best om han fortsatte i samme rolle. Det har vært viktig for både han, og meg, at vi har klart å beholde de andre ansatte, spesielt i toppidrettsdelen, av vår organisasjon.

Fra før har assistenttrener Magnus Brevig fått forlenget kontrakt, attpåtil med mer ansvar for forskningsbiten. Andreas Vilberg, assistent og utstyrsmann, er også en mann som blir med videre i Stöckls team.

– Det handlet mye om å få med alle videre og sørge for så gode forutsetninger som mulig for at denne gjengen både føler trygghet til egen og familienes fremtid, kombinert med at nysgjerrigheten og sulten er på et høyt nok nivå til at vi kan bli best i verden. Kontinuitet og nysgjerrighet ble nøkkelfaktorene til denne viktige kontraktsforlengelsen med Alex, sier sportssjefen.

– Nå må dere stille andre spørsmål

Stöckl selv har påpekt at han gjerne ville ha en avklaring slik at man unngikk spekulasjoner rundt trenerens framtid i en viktig OL-sesong.

– Det er alltid hyggelig at vi er i en posisjon hvor mediene og andre er så interessert i det vi driver med, at de stiller spørsmål. Men nå må dere stille andre spørsmål enn hvem som skal være landslagssjef for herrelaget fram til 2022.

Nå starter derimot jobben med å få med kvinnenes landslagssjef Christian Meyer og hans assistent Jermund Lunder videre etter vinterlekene i Pyeongchang.

