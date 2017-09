AG2R-ryttere kastes ut av Vueltaen

Duoen stiller dermed ikke til start på tirsdagens 16. etappe av storrittet. Årsaken er at franskmannen Geniez og tyskeren Denz lot seg trekke fram av lagbilen under søndagens etappe.

Dette melder AG2R selv på sitt nettsted.

– Etter å ha sett på videobildene som viste at to av våre ryttere bevisst holdt fast i lagbilen, har ledelsen i AG2R-laget bestemt seg for å trekke Alexandre Geniez og Nico Denz fra Vuelta a España, skriver laget.

AG2R kommer også med en beklagelse overfor både arrangøren og offentligheten etter episoden.

Geniez har to ganger vunnet en etappe i Vueltaen, senest i fjor. Han har allerede beklaget søndagens opptrinn i sosiale medier.

– Jeg begikk en feil ved å holde meg i sportsdirektørens bil på avslutningen av 15. etappe. Ledelsen i AG2R har bestemt seg for å trekke meg ut av rittet. Det er tøft, men jeg blir nødt til å akseptere det, skriver han.

