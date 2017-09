Løfshus: – Vi jobber med å bli mer ydmyke

I godt over ett år har det stormet rundt Løfshus og de øvrige toppene i Norges Skiforbund. Omdømmet har fått seg en knekk. Ledelsen er blitt beskyldt for ikke å være ydmyke nok og for å ha en arrogant tone.

– Manglende ydmykhet kan jeg være med på, men arroganse er det begrepet som er fjernt for meg. Det er sikkert noen som oppfatter oss som litt for lite ydmyke. Det er noe vi har stort fokus på og jobber med. Det kan hende det kommer en litt annen ordlyd på ting i framtiden, sier Løfshus til VG.

Norsk langrenns dopingmareritt startet med Sundby. I juli i fjor ble det kjent at Røa-løperen hadde blitt straffet (to måneder) for feil bruk av astmamedisinen Ventolin. Men det var Johaugs positive dopingprøve noen måneder senere som virkelig slo ned som en bombe.

Nylig fikk Johaug sin endelige dom fra Idrettens voldgiftsrett (CAS). 18 måneders utestengelse betyr at hun mister OL i Sør-Korea i februar.

– Jeg har tenkt mye på det rundt Therese og OL. For det første så er alt som det har skjedd mitt ansvar. Men det som trigger meg i sånne situasjoner, det er at vi skal rydde opp på en ordentlig måte, sier Løfshus.

Til VG sier landslagssjefen at han går av den dagen en av hans løpere blir tatt for å dope seg bevisst.

– Det går en grense hvis noen tar prestasjonsfremmende stoffer i den hensikt i å bli en bedre langrennsløper.

