Griezmann hyller Luxembourgs «vakre krigere»

For første gang på over 100 år klarte ikke Frankrike å slå nabolandet. Det svært overraskende poengtapet kom bare et par dager etter at «Les Bleus» hadde knust Nederland 4-0.

Med seier hadde Frankrike tatt et langt steg nærmere neste års VM-sluttspill. I stedet er Griezmann og co. kun ett poeng foran Sverige med to kamper igjen i kvalifiseringen.

– Vi møtte elleve krigere. Det var vakkert å se, for de minner meg litt om min egen klubb (Atlético Madrid), sa Griezmann til Canal+ etter søndagens oppgjør i Toulouse.

26-åringen traff tverrliggeren da han forsøkte seg på et frispark i første omgang.

– To kamper på tre dager var tøft, spesielt for meg siden jeg var utestengt fra forrige klubbkamp. Vi kan ikke gjøre annet enn å fortsette å jobbe, sa Griezmann.

Frankrike-kaptein Hugo Lloris var selvsagt skuffet over det målløse oppgjøret mot Luxembourg.

– Etter Nederland-kampen toppet vi gruppen med tre poeng, mens nå mistet vi to poeng. Det eneste positive er at vi fortsatt besittet førsteplassen og er i en bedre posisjon enn vi var for litt siden, men dette var en stor skuffelse, sa Tottenham-målvakten.

Frankrike har igjen kamper mot Bulgaria borte og Hviterussland hjemme. Det er kun gruppevinneren som går direkte til VM. Åtte av ni toerlag får muligheten til å kjempe om en sluttspillbillett via et omspill senere i høst.

