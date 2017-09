Discovery bryter med NFF-eide UMC

Det betyr et betydelig økonomisk tap for Ullevaal Media Center, som eies av både NFF og Norsk Toppfotball (NTF). Trolig mister UMC inntekter opp mot 30 millioner kroner i resten av Discoverys rettighetsperiode for Eliteserien i fotball. Discoverys avtale løper i ytterligere fem sesonger.

Tidligere i sommer gikk UMCs nye direktør Jan-Erik Aalbu nettopp fra Discovery-gruppen til UMC.

– Discovery-avtalen har vært grunnmuren i UMC, men ingen legger seg ned og griner. Vi har hatt et veldig godt samarbeid i mange år. Og det var jo i min gamle jobb (sportsdirektør i Discovery) at jeg bestemte at vi skulle samarbeide med Fotball Media (nå UMC).

– Jeg ble egentlig ikke overrasket. Jeg gikk ut av denne prosessen da jeg fikk jobb her i UMC. Når jeg sitter med fasit i hånd, burde jeg kanskje forsøkt å påvirke mer, sier Aalbu spøkefullt.

Vil ikke kommentere detaljer

Studioproduksjonene for Discovery har vært den viktigste inntektskilden i UMC. Nå tar London-baserte NEP over.

– Skaper Discoverys avhopp hodebry for deg?

– Når meldingen kommer, er du skuffet. Det var en god avtale å ha i bunn med en så stor aktør som Discovery, men når vi har fått det litt på avstand er kampånden tilbake, sier Aalbu.

Slik svarer Discovery om bruddet med UMC:

– Vårt avtaleforhold til UMC skal vi selvsagt respektere, og vi er godt fornøyd med den leveransen vi får derfra i dag. Så er det slik at vi er inne i en anbudsprosess om fremtidige avtaler. Der er ingenting signert. Utover det ønsker vi ikke å kommentere detaljer i det pågående arbeidet, uttaler kommunikasjonsrådgiver Lars H. Kvam til NTB.

Frir til TV 2

Planene om å gjøre om Colosseum-lokalene på Ullevaal stadion til et toppmoderne TV-studio legges nå litt på is inntil videre.

Nå skal Aalbu fri til andre mediehus i Norge, også sin gamle rival TV 2 – som i hele år har kranglet med Aalbus tidligere arbeidsgiver Discovery om retten til å vise mål fra Eliteserien på direkten.

– Ja, absolutt. Det er naturlig å ta et møte med TV 2, siden de tar over landskampene neste år og Norge alltid skal spille på Ullevaal, hvor vi har studio og nødvendig teknisk utstyr. Det er naturlig å se hva vi kan gjøre for TV 2, sier Aalbu.

– Den mye omtalte TV-krigen skaper ikke et vanskelig klima?

– UMC er et selskap som står for seg, vi må skille snørr og barter. Jeg tror ingen her på huset (Ullevaal stadion) ønsker noe annet enn et godt samarbeid med TV 2.

Fotball Media og Discovery møter TV 2 i retten senere i høst.

Ser til Sverige

Allerede tirsdag er Aalbus UMC i aksjon i Drammen for produksjonen av U21-kampen mellom Norge og Israel.

Nylig produserte UMC svensk seriefotball for første gang (Häcken-Jönköping).

– Vi skal ha to kamper til i Allsvenskan senere i høst. Det er artig å få et bein innafor der, sier Aalbu entusiastisk.

I vår fikk UMC på plass sin egen TV-buss, som gjør at selskapet får flere bein å stå på. Den gjør at selskapet kan produsere fotballkamper med opp til ti kameraer. I tillegg varsler Aalbu satsing opp mot særforbund og Idrettsforbundet.

– Folk ser stadig mindre på lineær TV, Facebook kommer så det griner. Der skal vi være på ballen, sier Aalbu.

