Tyskerne tar avstand fra tilhengerne etter tribuneskandale

Med nazirop og hets mot den tyske spissen Timo Werner skjemmet deler av det tyske publikummet seg ut og satte Tysklands fotballforbund i forlegenhet.

– Vi kommer aldri til å tåle fascistiske, rasistiske, krenkende og homofobiske tribunerop eller vold. Sammen må laget, tilhengerne og forbundet stå imot disse pøblene, skrev landets fotballpresident Reinhard Grindel på Facebook.

Under kampen ropte en del av de tyske tilskuerne «sieg!» og fikk «heil» til svar.

Publikums oppførsel gjorde at det tyske laget etter sin 2-1-seier unnlot å gå bort til den tyske tribuneseksjonen og takke for støtten.

«Ikke deres lag»

– Ropene var en katastrofe. Det var virkelig ille. Vi tar fullstendig avstand fra det, og det var derfor vi ikke gikk bort dit, sa matchvinner Mats Hummels ifølge Bild.

– Når det synges nazistsanger, er det ingen grunn til å takke tilskuerne etter kamp, samstemmer Julian Brandt.

Grindel stiller seg ubetinget bak den avgjørelsen.

– Vi kan være stolte av dette laget, som tydelig tok avstand fra oppførselen til en del av de tyske tilskuerne i Praha, sier han i en uttalelse.

– Det sender et klart signal: «Dere er ikke våre tilhengere. Dere er bråkmakere, og vi er ikke deres lag».

Hetses

Timo Werner hetses til daglig på fotballarenaer rundt om i Tyskland som følge av at han i fjor filmet seg til et straffespark i kamp for den upopulære, Red Bull-eide klubben RB Leipzig. Fredag opplevde han det også i landslaget, selv om han scoret lagets første mål.

– Jeg ble ikke preget av det, for jeg merker ikke publikums rop under kampen. Samtidig lurer jeg på om det hadde mindre å gjøre med min person enn med naboforhold, sa Werner til Bild.

Fra Praha er det bare ti mil til Dresden, som er bitter rival av Leipzig.

Hummels vil ha strengere tiltak for å holde uønskede elementer borte fra tribunen.

– Når det skjer slike ting, må de kaste dem ut av stadion, sier han.

