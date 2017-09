Sykkel-VM er økonomisk «helt på grensa»

Ifølge sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen er det for tidlig å si om mesterskapet vil gå med underskudd eller ikke, men han innrømmer at arrangøren står på for å holde kostnadene nede.

– Akkurat nå føler jeg at vi er helt på grensa. Derfor jobber vi hardt for å holde budsjettet, men det vil alltid være et eller annet som kommer på slutten. For oss gjelder det å holde det på et lavest mulig nivå, sier Hansen til NTB.

Momskompensasjonen fra staten er det store usikkerhetsmomentet i regnestykket.

– Vi vet ikke hvor mye vi får. Er det 50, 75 eller 100 prosent? For meg er det en litt for stor usikkerhet, og det er noe jeg gjerne skulle ha vært foruten. Det er krevende likviditetsmessig, selv om vi har løst akkurat den biten, opplyser sykkelpresidenten.

Brente seg for 24 år siden

Han skulle også gjerne sett at sponsorinntektene hadde vært høyere. Tidligere i år ble det kjent at målet om 33 millioner sponsorkroner hadde blitt nedjustert til 25 millioner.

– Vi har det antallet sponsorer vi hadde tenkt oss, men bidraget fra hver enkelt sponsor er noe lavere enn hva vi hadde håpet på. Det skal sies at mange av sponsorene har vært med å bidra til kostnadsreduksjon, som er vel så viktig for vår del.

Oslo-VM i 1993 ble en blytung byrde for Norges Cykleforbund. Det økonomiske tapet på 12 millioner kroner preget norsk sykkelsport i flere år.

– De 12 millionene var netto. Man må huske på at det var vesentlig mer, men så fikk man skalert det litt ned. Den gang hadde forbundet 5,5 millioner i omsetning, mens vi nå har 50 millioner. Sånn sett har vi et litt annet utgangspunkt, sier Hansen.

Bompenger

Tidligere i uken meldte NRK at sykkel-VM ikke får fritak fra bompenger under løpene i Bergen.

– Vi skulle nok ha sendt den søknaden litt før, men den ble hengende litt fordi det var uvisst hvor vi skulle søke og hvem som skulle være mottaker. Vi ble overrasket over avslaget, for det er vi som er blitt invitert dit (Bergen). Vi skal sende inn en klage, så får vi se hvor det bærer, sier Hansen og legger til:

– Vi har bare bedt om fritak under selve rittet, men utover det skjønner vi at det skal betales for bompasseringer.

Sykkelpresidenten føler det meste er i rute før mesterskapet starter med lagtempo 17. september. VMs største høydepunkt, mennenes fellesstart, går en uke senere.

– Jeg føler vi begynner å lande de viktigste tingene. Det er noen detaljer igjen ennå, men ikke noe som er avgjørende for gjennomføringen av arrangementet.

– Hva vil gjøre Bergen-VM til en suksess?

– Det sportslige og folkefesten. Det er de to kriteriene som er viktigst. Jeg håper folk benytter anledningen til å se noe av det beste av Norge, avslutter Harald Tiedemann Hansen.

