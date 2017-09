Skjelvik: – Livet som stopper har vært en fryd

– Denne sesongen har det vært en fryd å spille midtstopper, men i starten var jeg skeptisk til å spille der, slik jeg i sin tid var skeptisk da jeg skulle gå fra venstre kant til å bli venstreback, sier han til NTB.

– Det er alltid en omstilling man må gjøre i hele måten man spiller fotball på. Det har vært en vei å gå fra offensiv ving via back til plutselig å skulle gå inn og prøve å styre et midtforsvar.

Det var som venstreback han fikk sine fire første landskamper, blant annet fra start i Lars Lagerbäcks debutkamp, men det internasjonale gjennombruddet har han fått som stopper.

Først storspilte han i to kamper da Rosenborg slo ut Ajax i europaligakvalifiseringen, deretter hjalp han landslaget til den første nullen på 12 kamper og halvannet år.

God følelse

– Det er klart det føles godt. Det hjelper både på selvtillit, trygghet, erfaring og alt. Denne sesongen har det egentlig gått bare en vei. Det har fungert veldig bra i de fleste kamper, sier bæringen som de fire siste årene har vært Rosenborg-spiller.

– Jeg tror posisjonsbyttet har vært positivt både for Jørgen og for Rosenborg. Den siste tiden har han vokst veldig og greid seg godt mot veldig sterk motstand. Mot Aserbajdsjan var han nesten prikkfri, sier Lagerbäck.

– Det blir veldig interessant å se hans videre utvikling. Hurtigheten hans er det ikke mange som matcher.

Hurtigheten kan bli god å ha i møtet med Tysklands verdensstjerner mandag.

– Det er et lag som ønsker å spille med raske kombinasjoner, og vi må prøve ikke å bli for baktunge. Vi må ikke bare ligge rundt egen 16-meter og forsvare oss, men våge å stå litt høyere og tvinge dem til å finne på noe lurt, sier Skjelvik til NTB.

Samlet krefter

Ved inngangen til en høst med europaligaspill for Rosenborg er mandagens utfordring kanskje den aller største.

– Tyskland er et komplett lag med kvaliteter både offensivt og defensivt, men det er utrolig moro å spille slike kamper. Det blir sikkert stappfullt på tribunen, og kampen betyr noe for begge lag selv om vi ikke kan komme til VM. Om alle er på topp så har vi en mulighet til å få med oss et godt resultat, sier han.

Skjelvik sto over formasjonsdelen av søndagens trening.

– Siste del var frivillig. Jeg følte at annen dag etter kamp, og med en liten forkjølelse som sitter i, var det lurest å ta det rolig og samle krefter, sier han.

– Jeg er klar for kamp hvis treneren vil bruke meg.

