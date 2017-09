Landslagskapteinen sto over trening 

Den norske pressesjefen Svein Graff sa til NTB at Johansen hvilte på grunn av «lyskesmerter».

– Stefan har litt problemer med en muskel, og det medisinske apparatet mente at det var best om han ikke trente i dag, men det er godt mulig at han kan spille mandag. Om det ikke skjer noe spesielt de neste 24 timene vil han trolig være i stand til det, sa landslagssjef Lars Lagerbäck på pressekonferansen etterpå.

Norge møter Tyskland i VM-kvalifisering mandag kveld. Johansen er norsk kaptein. Sammen med Sander Berge utgjorde han en sterk duo sentralt på midtbanen mot Aserbajdsjan, men mandag er Ole Selnæs klar igjen etter sin karantene, og klar til å rykke inn i laget.

– Det er fint å ha så mange gode spillere som mulig i konkurranse om plassene. Som trener er det mitt ansvar å velge de rette. Det kan være vanskelig, men mest er det en positiv ting, sa Lagerbäck.

Blandet

Under en kort formasjonsøkt på den timelange treningen blandet han antatte førstevalg mellom de to lagene, og det var vanskelig å lese hvilke endringer han akter å gjøre i laget, men i Johansens fravær spilte Berge og Selnæs sammen.

Det kan virke som Omar Elabdellaoui kommer tilbake i laget som høyreback på bekostning av Jonas Svensson.

Jørgen Skjelvik, som var meget god på stopperplass fredag, sto over siste del av treningen og var ikke med på formasjonsøkten.

Formasjonsvalg

Lagerbäck fikk spørsmål om han har vurdert å legge om til 4-5-1 mot en så sterk motstander som Tyskland.

– Man vurderer alltid ulike muligheter, og jeg har ikke alltid vært bare 4-4-2-mann. I Sverige brukte jeg også noen andre kombinasjoner. Men jeg har lyst til å ha to spisser, og så vil vi gjerne fortsette med grunnspillet vi forsøker å utvikle, svarte han.

– Det kan derimot være at jeg vil velge litt andre spillertyper, for eksempel en annen type spiss, når vi møter et veldig godt lag som Tyskland, og noen ganger skal det se ut som 4-5-1 når vi forsvarer oss.

