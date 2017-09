Ring-perle avgjorde da Finland slo røde Island

New York City-spiller Ring ble matchvinner med sin scoring etter åtte minutters spill i Tampere. 26-åringen vispet et frispark i mål via tverrliggeren, og Island maktet ikke å komme tilbake på bortegress.

Islendingene fikk en enda tyngre oppgave da innbytter Gíslason fikk sitt andre gule kort kvarteret før slutt. Med elleve mot ti ble oppgaven mer behagelig for Finland.

Stygg takling

Resultatet gjør at Island kan tape terreng til Kroatia, lederen av gruppe I. Kroatene og islendingene står med 13 poeng hver så langt, men Kroatia kan få en luke med seier hjemme mot Kosovo senere lørdag. Finland på 5.-plass har fattige fire poeng etter sju kamper.

Island kan fortvile over null poeng og rødt kort på Gíslason, men islendingene hadde trolig rett da de ropte på rødt kort til Finlands Robin Lod etter 27 minutters spill. Finnen gikk stygt til i en duell på midten, men slapp med gult kort. Reprisen viste at han trolig burde ha fått marsjordre.

Sigurdarson-miss

Island hadde sine muligheter til å komme à jour underveis i oppgjøret, men innbytter og Molde-spiss Björn Bergmann Sigurdarson mislyktes fra god posisjon etter en times spill. Avslutningen fra kort hold ble blokkert til corner av finnene. På tampen av oppgjøret fikk Everton-stjernen Gylfi Sigurdsson godt treff fra distanse, men til vertenes lettelse suste ballen like utenfor høyre kryss. Island presset på i overtiden, men uten å berge poeng.

Finland hadde også et par gode scoringsmuligheter utenom Rings fulltreffer. Eero Markkanen fikk en gyllen mulighet alene med keeper fem minutter før full tid, men avslutningen hans ble for svak. Tidligere i omgangen reddet Island ballen på strek etter en finsk corner. Finnene kunne uansett juble for tre poeng til slutt.

