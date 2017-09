Hamilton slo Schumachers pole-rekord

Mercedes-stjernen var 1,148 sekunder raskere enn Red Bull-profilen Max Verstappen. Han satte pole-rekorden kun en uke etter at han tangerte Schumacher.

– Jeg er veldig glad nå. Det er stort å få til dette på en så historisk bane og i dette vakre landet. Jeg kommer til å spise pasta i kveld, sa 32-åringen.

Hamiltons argeste rival og VM-leder, Sebastian Vettel, ble bare nummer åtte lørdag. Ferrari-føreren får likevel starte søndagens Grand Prix-løp på den legendariske Monza-banen som sjettemann. Både Verstappen og Daniel Ricciardo er ilagt hver sin plasseringsstraff.

Kraftig regnvær skapte trøbbel for formel 1-stjernene. Etter bare fem minutter krasjet Romain Grosejan i barrieren, og kvalifiseringen ble midlertidig stoppet. Først to timer og 40 minutter senere ga arrangøren grønt lys, men banen var fortsatt våt.

Regnet kom tilbake igjen mot slutten, men Hamilton taklet de vanskelige forholdene best.

Grosejan var tydelig misfornøyd med at arrangøren tillot å starte kvalifiseringen i et ordentlig ruskevær. Franskmannen klaget over dårlig sikt få sekunder før han mistet kontrollen over sin Haas-bil.

–Jeg kan ikke se hvor jeg kjører. Det er for farlig, sa Grosjean over lagradioen. Like etter dundret han inn i barrieren i høy fart.

Formel 1-biler kan ha en topphastighet helt opp i 320 km/t. Grosjean mente det var «dumt» å starte lørdagens kvalifisering under slike forhold.

– Helvete, jeg sa det var for farlig, utbrøt han.

31-åringen kom fra kollisjonen uten skader og klatret ut av bilen på egen hånd.

(©NTB)