Cavendish tviler på VM-deltakelse

Tour of Britain blir britens første ritt siden han krasjet ut av den fjerde etappen av Tour de France 4. juli. Dimension Data-stjernen tviler derfor på egne VM-sjanser.

– Det er usannsynlig. Det er synd, for det var et stort mål for meg denne sesongen, sier Canvendish til NRK.

– Laget blir tatt ut i neste uke. Vi får se hvordan dette rittet går, men den følelsen jeg har hatt på trening tilsier ikke at jeg er i form til å vinne VM, innrømmer spurteren.

Tour of Britain innledes søndag. Norges VM-kapteiner Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff er på startstreken for hvert sitt lag.

VM-fellesstarten i Bergen sykles søndag 24. september.

