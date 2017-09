– Feil, feil, feil, sukket Prosinecki

– Norge var ganske enkelt bedre enn oss i dag. De ville mer, og Joshua King var veldig god. Vi klarte ikke å stoppe ham, sa kroaten.

Den tidligere Real Madrid-stjernen og VM-bronsevinneren hadde suksess med sitt lag innledningsvis i kvalifiseringen. Etter tre kamper hadde Aserbajdsjan sju poeng og null baklengsmål. De fire siste kampene har gitt null poeng og 1-11 i mål.

– Vi greide ikke å framstå på det nivået vi ønsker å spille. Problemet var at vi gjorde for mange feil. Hele kampen var det feil, feil feil, den ene etter den andre. Vi mistet ballen for lett, vi forårsaket straffespark og gjorde selvmål. Mot et sterkt lag som Norge har man ikke råd til det, sa han.

– Vi kom til et par gode sjanser, men Norge hadde flere sjanser og kunne scoret enda flere mål.

Aserbajdsjans neste kamp er mot svake San Marino, men da må Prosinecki greie seg uten tre av sine viktigste spillere, Maksim Medvedev og Dmitri Nazarov på grunn av gule kort, Badavi Güseinov på grunn av rødt.

