Semb avviser Hegerbergs påstander om hersketeknikk

Norges desidert største stjerne på kvinnesiden uttalte onsdag at hun ser på det som hersketeknikk da hun hørte kommentarene til Semb og landslagssjef Martin Sjögren etter at hun offentlig kom ut med at hun tar en pause fra landslaget.

- Når jeg får høre de kommentarene som kommer fra både Sjögren og Semb i ettertid, om at de er veldig skuffet over min beslutning, så tenker jeg at det er en hersketeknikk fra deres side. De prøver å fremstille meg som den som svikter laget og ikke blir med på veien tilbake. Det er en hersketeknikk, sa Hegerberg onsdag.

Det slo Semb tilbake mot på en pressekonferanse torsdag.

- Vi hadde et oppriktig ønske om at hun skulle fortsette å spille for det norske kvinnelandslaget. Det har ikke noe med hersketeknikk å gjøre, det handler om at vi ønsker å ha med en god spiller. Vi hadde utvist likegyldighet om vi ikke hadde uttrykt skuffelse, sa han.

Ingen signaler underveis

Toppfotballsjefen gjentok torsdag at Hegerbergs avgjørelse kom som lyn fra klar himmel. Heller ikke Sjögren hadde fått noen signaler om misnøye fra spissen i forkant av EM.

- Jeg har hatt en god dialog med Ada, og har det ikke vært noen signaler om misnøye underveis, sa han til NTB og la til at Hegerbergs stemme også kun er én av mange.

- Ada kommer med en del innspill som vi tar med oss, men hun er fortsatt én av 23 spillere i evalueringen. Utover det tar vi med oss de viktigste punktene og det er utrolig viktig for hvordan vi kan forbedre oss.

Hegerberg offentliggjorde onsdag at hun tar en pause fra landslaget og begrunnet valget med at hun føler det trengs forbedringer på flere området, både i planleggingsarbeidet, i gjennomføringsfasen og i oppfølgingen.

- Akkurat nå har Ada sagt at hun ikke har motivasjonen til å spille på landslaget. Som landslagssjef vil du ha med de beste spillerne, men akkurat nå får vi vente til vi får et signal på at Ada får motivasjonen til å komme tilbake, sa landslagssjefen.

Lite konkret

Semb fortalte videre at det fram til EM, som endte i en gedigen skuffelse med null poeng i de tre gruppespillskampene, kun var positive tilbakemeldinger å få.

- Kritikken kom først etter EM da Ada redegjorde for at hun trekker seg, fortalte han og gjentok at han opplever kritikken fra spissen som lite konkret.

- Innholdet i kritikken omfatter mange områder som er litt vanskelig å forholde seg til, sa han og dreide videre på kritikken fra Hegerberg om at hun ikke følte det var takhøyde nok på landslaget.

- Det pekes på at det ikke er takhøyde nok. Vi har 13 landslag i Norges Fotballforbund, det jobbes mye med verdigrunnlag og vi jobber bevisst med å ha stor takhøyde.

