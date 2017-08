Nytt mesterligatap for Stavanger

Tapet gjør at håpet om avansement er ute etter at laget fortsatt ikke har tatt poeng i gruppespillet.

Harrison Reed ga Stavanger-laget ledelsen i Malmö sju minutter og 47 sekunder ut i første periode, men én Malmö-scoring i hver av de resterende periodene ga hjemmeseier.

Frederik Storm utlignet til 1-1 for det svenske laget før to minutter var spilt i midtperioden og tre minutter før slutt i siste periode sendte Robin Alvarez Malmö i ledelsen med 2-1 da han pirket pucken over linjen fra kloss hold.

Tsjekkiske Kometa Brno topper gruppen med åtte poeng, to poeng foran Malmö.

KalPa innehar tredjeplassen med fire poeng.

