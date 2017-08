Johaug-dommen et tema for idrettsstyret først i september

I forrige uke uttalte Tvedt at Norges Idrettsforbund (NIF) ville bruke tid på å gjennomgå Johaug-saken. Det gjaldt både domsavgjørelsen og selve prosessen, men torsdagens idrettsstyremøte på Ullevaal stadion kom for tidlig.

– Nei, det var ikke et tema. Det vi har sagt er at vi har tatt den (dommen) til etterretning. Vi har bedt administrasjonen om å komme opp med en prinsipiell sak på alt vårt antidopingarbeid som skjer ute i særforbundene og i klubbene. Måten vi har håndtert det på kommer også opp til styremøtet i september, så får vi komme tilbake igjen når vi har avholdt det, sier Tvedt til NTB.

Idrettens voldgiftsrett (CAS) forlenget nylig Johaugs utestengelse fra 13 til 18 måneder. Dermed mister langrennsstjernen vinter-OL i februar.

– Det er viktig for meg å si at vi ser på alt antidopingarbeid vi gjør. Da må vi ta med de lærdommene som ligger bak oss. Idrettsstyret har gjort et vedtak allerede på at vi kan trekke penger fra de særforbundene som ikke får på plass systemer som ivaretar dette (antidoping). Vi har gjort noen vedtak, men vi må se på helheten. På dette området er det faktisk null slinger, sier Tvedt.

Idrettspresidenten er varsom med uttalelsene sine på spørsmål om Johaug-dommen skader norsk idretts renommé.

– Vi tar dommen til etterretning, så skal vi komme tilbake i september på hva vi på prinsipielt grunnlag gjør innen antidoping, svarer han knapt.

(©NTB)