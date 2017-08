Barnefotballkamp stanset av foreldrebråk

– Jeg er skrekkslagen, sier daglig leder i Telemark Fotballkrets, Roger Eilertsen til Varden.

Fotballkampen mellom to åtteårslag måtte avbrytes på grunn av at foreldre fra de to lagene havnet i tottene på hverandre.

– Det er så langt unna barnefotballens mål og mening som det går an. At voksne folk ikke klarer å hente inn et snev av fornuft er rett og slett umulig å forstå, sier han.

Eilertsen sier han har fått rapporter fra de involverte partene og har opprettet dialog med lederne av fotballgruppene, og at de i fellesskap skal finne ut hvordan saken løses og at sørge for at slikt aldri skal skje igjen.

– Det skal ikke være slik at voksne tar seg inn på banen. Det skal heller ikke være slik at voksne folk er med på at barn går gråtende ut av banen fordi voksne mennesker fra det andre laget har kjeftet. Man kan man lure på om man forstår noe som helst av prinsippene i barneidrett, sier han videre.

