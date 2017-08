Hegerberg: – NFF har en jækla lang vei å gå

Tirsdag kom nyheten om at Hegerberg sier nei til landslaget. Hun listet i en pressemelding opp en rekke ting hun er misfornøyd med.

Dagen derpå møtte Hegerberg flere norske medier på et hotell i Lyon, hvor hun spiller klubbfotball.

– Jeg mener at NFF har en jækla lang vei å gå. Og akkurat nå er det ikke plass til meg der. Det er så enkelt som det. Jeg har i hvert fall gjort mitt for å prøve å legge fram det jeg ikke synes har vært godt nok, sa Hegerberg til VG.

Ikke fornøyd med kommentarer

– Det handler om helheten rundt det: Ledelse, planlegging, forberedelser og gjennomføring. Det har også vært et stort sprik i evalueringen og hvordan man skal ta det videre etter nedturen i EM, la hun til.

Hegerberg var ikke fornøyd med hvordan landslagssjef Martin Sjögren og toppfotballsjef Nils Johan Semb ordla seg etter hennes landslags-nei. Sjögren sa at han var helt uforberedt på Hegerbergs nei.

– Det kom som lyn fra klar himmel. Jeg beklager at hun vil ha en pause fra landslaget. Ada er en viktig spiller for oss, og vi hadde naturligvis forventet at en spiller av hennes kaliber hadde gått foran og vist vei for å revansjere den svake EM-innsatsen, sa landslagssjefen tirsdag.

Diskutert på styremøte

Det sier Hegerberg følgende om:

– Vi kom egentlig til enighet om å komme med en felles pressemelding. Jeg hadde aldri noen intensjon om å skape noe styr. Når jeg får høre de kommentarene som kommer fra både Sjögren og Semb i ettertid, om at de er veldig skuffet over min beslutning, så tenker jeg at det er en hersketeknikk fra deres side. De prøver å fremstille meg som den som svikter laget og ikke blir med på veien tilbake. Det er en hersketeknikk. For samtidig klarer de ikke å se på seg selv heller, og hva som kan gjøres bedre. De ser ikke noe behov for at de trenger forandringer.

Hegerberg-konflikten var ikke på sakslisten på et NFF-styremøte onsdag, men ble likevel diskutert. Fotballpresident Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt vil svare på spørsmål om saken under et frokostmøte med pressen på Ullevaal torsdag formiddag.

