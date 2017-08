Sjögren om Ada-exit: – Helt uten forvarsel

– Det var en total overraskelse og kom helt uten forvarsel. Det kom også på et veldig uheldig tidspunkt rett før den nye VM-kvalifiseringen, sa han på et pressemøte i Oslo tirsdag ettermiddag.

Sjögren og toppfotballsjef Nils Johan Semb møtte mediene tre kvarter etter at det ble kjent at Norges største stjerne har valgt å ta en pause fra landslaget i fotball.

– Vi hadde behøvd alle krefter, og selvsagt Ada Hegerberg, for å kunne maksimere vårt potensial for å gjøre en god VM-kvalifisering.

God relasjon

Sjögren sa at han føler han har hatt et godt forhold til Hegerberg, og forstår ikke helt hvorfor 22-åringen har mistet motivasjonen for landslagsspill.

– Jeg har hatt en god relasjon med Ada gjennom hele perioden jeg har vært landslagssjef. Det er ikke sikkert vi har lik oppfatning av alt, men min dør er alltid åpen, og jeg er alltid klar til å lytte, sa han.

Hun understreket igjen at han ikke hadde fått noe varsel om at Lyon-stjernen vurderte sin landslagsframtid.

Sjögren ble spurt om han tar Hegerbergs nei personlig.

Ikke personlig

– Nei, egentlig ikke. Jeg er selvsagt skuffet over at Ada ikke vil være med, men jeg tar det ikke personlig. Jeg har ansvar for kvinnelandslaget og jobber for at vi skal gjøre det så bra som mulig. Når hun ikke vil være med, har jeg i min profesjonelle rolle mislyktes med noe, men det er opp til spillerne å ta ansvar, sa han.

– Ada har sagt at hun ikke er motivert til å fortsette på landslaget. Vi vil ikke ha med umotiverte spillere, så da får vi ta med dem som er motivert til å bidra.

Norge innleder VM-kvalifiseringen med kamper mot Nord-Irland og Slovakia i Østfold i september. I oktober venter europamester Nederland på bortebane i en svært viktig kamp. Bare gruppevinnerne og en av sju toere kommer til VM-sluttspillet i Frankrike.

– Vi hadde et slitsomt EM og vet godt at vi må forbedre oss. De spillerne jeg har pratet med etter EM er veldig revansjsugne, og jeg tror vi skal greie å reise oss også uten Ada Hegerberg, sa Martin Sjögren.

(©NTB)