Liverpool bekrefter Keita-kjøp

En rekke britiske medier meldte allerede mandag at overgangen var klar.

22 år gamle Keita slutter seg til Anfield-klubben neste sommer.

Liverpool skal ifølge flere medier ha utløst midtbanespillerens utkjøpsklausul på 48 millioner pund, tilsvarende drøyt 482 millioner kroner. Det er i så fall ny overgangsrekord for Anfield-klubben. Den gamle rekorden stammet fra kjøpet av Andy Carroll fra Newcastle. Den overgangen var verdt 35 millioner pund.

22 år gamle Keita har stått høyt på Liverpool-manager Jürgen Klopps ønskeliste i sommer, men Leipzig har nektet selge.

– Jeg er svært fornøyd over at en avtale, som gir meg muligheten til å bli en del av Liverpool neste sommer, er på plass. Da blir jeg del av et prosjekt som begeistret meg veldig, sier Keita i en uttalelse på Liverpools nettsider.

