King forlenget med Blackburn

Etter hans 16 Premier League-mål forrige sesong var det snakk om at han kunne forsvinne til en større klubb, men King sier at det aldri var aktuelt.

– Jeg hadde en fantastisk sesong sist, og jeg har lyst til å gjøre det enda bedre. Jeg føler at (manager) Eddie Howe har fått mye ut av meg. Begge er enige og vet at jeg har mer å gå på. Klubben ga tidlig beskjed om at de nektet å selge meg. Jeg er fornøyd og skrev under en ny fireårskontrakt fredag. Jeg er glad, sier King til Eurosport.no.

Også i fjor signerte King en fireårskontrakt med Bournemouth. Han setter stor pris på at klubben allerede tilbød ham en ny avtale med bedre betingelser.

– Man får belønning for hardt arbeid og gode prestasjoner, sier han og forteller at han da agenten ble kontaktet med henblikk på overgang ga klar og tydelig beskjed om at han ikke ønsket seg bort fra Bournemouth.

