Emiratene holdt liv i VM-håpet

Med seieren tok laget seg opp i ryggen på tettrioen, og det er fortsatt mulig å bli blant de to beste som tar seg direkte til sluttspillet i Russland.

Saudi-Arabia så ut til å ta et langt steg mot VM-spill da Nawal al-Abid scoret på straffespark etter at han selv ble felt i det 20. minutt. Vertenes stjerne Ali Mabkhout utlignet nesten umiddelbart til glede for hjemmefansen i Al Ain.

Rett etter pause nikket Osama Hawsawi i tverrliggeren for gjestene, og det var i stedet Ahmed Khalil som ble matchvinner for Emiratene.

Hjemmelagets Mahmoud Khamis ble utvist med to gule kort rett før slutt, men VM-håpet lever nå videre til siste kamp mot Irak neste uke.

Torsdag kan Japan sikre VM-billett med hjemmeseier mot Australia, men gjestene er også med for fullt før kampen i Saitama. Japan er ett poeng foran Saudi-Arabia og Australia, fire foran Emiratene.

De to beste går rett til VM, mens de to treerne skal møtes i kamp om retten til å møte et lag fra Concacaf i interkontinentalt omspill.

I den andre gruppen er Iran allerede VM-klar, mens Sør-Korea og Usbekistan ligger best an i kampen om å slå følge. Syria er også med i kampen.

