CAS avslo Bolivias fotballanke

Bolivia brukte forsvarsspilleren Nelson Cabrera i fjorårets kamper mot Chile (0-0) og Peru (2-0). Selv om han har fått boliviansk statsborgerskap, kom FIFA til at han ikke kunne spille for et nytt landslag etter å ha spilt en landskamp for fødelandet Paraguay i 2007.

CAS-dommerne sa seg enige. Begge kamper settes følgelig til 0-3-tap for Bolivia, og landet er dermed uten sjanse til å kvalifisere seg til VM.

Avgjørelsen rammer også Argentina, som var finalist i forrige VM-sluttspill. Chiles to ekstra poeng sender laget forbi Argentina og opp til 4.-plass på tabellen.

De fire første etter avsluttet kvalifisering får billett til VM-sluttspillet i Russland, mens lag nummer fem må ut i omspill mot Oseania-vinneren (New Zealand eller Salomonøyene).

Brasil topper tabellen klart med sine 33 poeng og har allerede sikret VM-plass. Det skiller bare seks poeng mellom de sju neste på tabellen: Colombia 24, Uruguay 23, Chile 23, Argentina 22, Ecuador 20, Peru 18 og Paraguay 18.

De to siste på tabellen, Bolivia og Venezuela, er begge ute av VM-dansen.

