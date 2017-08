De Jong vender tilbake til Ajax

Den nederlandske landslagsspilleren fikk kun 26 kamper for Premier League-klubben Newcastle og var utleid til PSV Eindhoven i Nederland sist sesong.

Etter at de Jong kom til The Magpies for seks millioner pund i 2014 har 28-åringen slitt med skader og spilletid. Mandag bekreftet Newcastle at nederlenderen går til Ajax.

«Simen de Jong har fullført en overgang til Amsterdam Arena, hvor han spilte over 200 kamper før han signerte for Newcastle i 2014", skriver klubben.

Newcastle-manager, Rafael Benitez håper å kvitte seg med flere spillere i håp om å bringe forsterkninger til klubben.

Tim Krul, Achraf Lazaar, Grant Hanley og Jack Colback har også fått beskjed om at de kan se seg om etter nye arbeidsgivere.

(©NTB)