Medier: West Ham-ledelsen vurderer å sparke Bilic

Det skriver normalt pålitelige The Telegraph søndag. Også The Sun skriver at Bilic, som er inne i sitt siste kontraktsår med klubben, lever farlig.

Tabelljumbo West Ham har tapt tre av tre kamper så langt i Premier League denne sesongen, og Bilic sitt mannskap står i tillegg med svake 2–10 i målforskjell. Dette til tross for at kroaten har fått inn spillere som Joe Hart, Marko Arnautovic, Javier Hernández og Pablo Zabaleta.

– Ledelsen er ikke fornøyd med verken det taktiske eller det som går på laguttak. Det er ventet at Bilic skal i samtaler med klubben mandag morgen. West Ham har slike møter hver uke, men det er ventet at mandagens møte vil sette ekstra fokus på Bilic, og på hvordan han eventuelt skal snu situasjonen, hevder The Telegraph.

West Ham åpnet sesongen med 0-4-tap borte mot Manchester United. Deretter ble det 2–3 borte mot Southampton og 0–3 borte mot Newcastle. Bilic og co. har åpnet sesongen med tre kamper på bortegress, men tre av de fire neste seriekampene får «The Hammers» spille på hjemmebane i London.

