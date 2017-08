Det pleier å være målrike oppgjør når Liverpool og Arsenal møtes til dyst, og denne kampen skuffet ikke. Liverpool filleristet Arsenal fra start og ga seg ikke før de hadde satt fire baller i nettet. Den første lå bak Arsenal-keeper, Petr Cech etter et drøyt kvarter.

Da Firmino stanget Liverpool i ledelsen hadde Salah allerede misbrukt en gigantisk mulighet for de helrøde noen minutter før. Liverpool fortsatte å spille ut Arsenal etter alle kunstens regler, og økte til 2-0 fem minutter før pause.

Det eneste positive sett med Arsenal-øyne var at de ikke gikk til pause med mer en to baklengsmål.

- Vi kontrollerte kampen, egentlig. Vi var strålende, sa Liverpools Jordan Henderson til Sky Sport etter kampen.

Enkelt

Ved det første målet kom Firmino stormende inn i feltet etter et glimrende innlegg fra Joe Gomez. Ikke imponerende forsvarsspill av Arsenal, verken da eller resten av kampen.

Sadio Mané skjøt doblet ledelsen da han skrudde inn ballen etter en glimrende kontring. 196 centimeter lange Cech var ikke lang nok til å nå fram til kula som forsvant inn i nettet.

I annen omgang kom et langt mer aggressivt Arsenal-lag ut på banen, men forsvarsfeilene var ikke borte. Ti minutter etter pause mistet Héctor Bellerín ballen til Salah midt på egen banehalvdel. Egypteren takket og bukket, løp med kula over hele banen og plasserte den enkelt forbi Cech.

Arsenals forsvar fortatte å være i det gavmilde hjørnet og ga bort ballen i alle mulige posisjoner. Hvorfor tremålsledelsen ikke ble til fire eller fem var en periode bare tilfeldigheter.

Mål nummer 100

Men tre ble etter hvert til fire. Mané ble tatt av banen med et kvarter igjen å spille. Inn kom Daniel Sturridge, som fortsatte å plage Arsenal. Etter tre minutter på banen satte han inn Liverpools fjerde for kvelden etter at Liverpool for igjen spilte ut Arsenal på midtbanen. Målet var for øvrig nummer 100 i rekken for Sturridge for Liverpool.

Da dommeren blåste av kampen var det ingenting å si på resultatet. Liverpool imponerte stort og spilte ut motstanderen. Også forsvaret til Liverpool, som har vært under kritikk, hadde full kontroll på Arsenal. Arsenal hadde faktisk ingen skudd på mål i løpet av kampen, Liverpool hadde ti, og ingen hadde kunnet si noe om seieren hadde vært større.

- God følelse

- Hvert eneste gode resultat gir en god følelse og selvtillit, sa Liverpools Georginio Wijnaldum til TV 2.

Neste kamp for Liverpool er borte mot Manchester City, men Wijnaldum sier at hver kamp er forskjellig og at dagens kamp ikke er noen garanti for at de spiller like godt mot City.

- Men vi skal gjøre vårt beste, jeg er sikker på at de vet hvor gode vi er, sa han videre.

Etter stortapet blir en fra før splittet fanskare i Arsenal neppe mer samstemte om Wengers framtid i klubben.

Etter tre kamper har Arsenal tre poeng, og ligger på 16.-plass i Premier League. Liverpool la seg med seieren på plassen bak serieleder United, med sju poeng.

