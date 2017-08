John Arne Riise gir ut selvbiografi

Det opplyser den tidligere norske landslagsspilleren på Twitter søndag.

36-åringen skriver at han har jobbet med boken i åtte måneder. Den skal handle om opp- og nedturene gjennom en lang og innholdsrik fotballkarriere.

– Aldri vært så redd for noe før, innleder Riise innlegget med.

– Feilene, ensomheten og seirene. Så mange ting jeg har prøvd å glemme, så mange ting jeg aldri vil glemme. Det burde være en historie man kan lære av, fortsetter han.

Boken vil ifølge Riise komme både på norsk og engelsk. Den gis ut av Pilar forlag.

Riise bestemte seg for annen gang å legge fotballskoene på hylla i slutten av mars i år. Den tidligere Liverpool-spilleren bestemte seg for det samme 13. juni i fjor, men senere var han tilbake på fotballbanen for indiske Chennaiyin.

Riise har en omfattende karriere bak seg. Allerede som 17-åring reiste han fra Norge for å bli proff i Monaco. Han har også spilt for klubbene Liverpool (England), Roma (Italia), Fulham (England), APOEL Nikosia (Kypros) og Dehli Dynamos (India).

Forrige sesong returnerte han til norsk fotball og Ålesund, men oppholdet ble kortvarig.

Sunnmøringen fikk med seg 110 landskamper for Norge.

