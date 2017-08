Stabæk så rødt da Lillestrøm gikk til semifinale

– Dette var artig. Ikke noe mer å si om det, sa en fornøyd Aleksander Melgalvis til TV 2 etter at Lillestrøm hadde tatt seg videre til semifinale.

Lillestrøm vant til slutt 3-1, og det var Melgalvis som åpnet scoringsballet med et spektakulært frispark etter 20 minutter. 28-åringen tok god gammeldags rennefart og banket ballen opp i krysset fra over 20 meters hold.

Ledelsen holdt i kun åtte minutter. Et smart og innøvd cornertrekk endte i mål via Stabæks John Hou Sæter. Luc Kassi slo hjørnesparket flatt inn foran mål. Hou Sæter kom på et dypt løp og satte ballen i bakken og i mål via tverrliggeren fra sju meters hold.

Lillestrøm og Stabæk gikk til pause på stillingen 1-1 i kvartfinalekampen på Åråsen.

Rødt kort

I annen omgang gikk mye galt på kort tid for Stabæk. Etter 56 minutter tok Lillestrøm igjen ledelsen. Marco Tagbajumi, som kom inn etter pause, curlet ballen forbi Stabæk-keeper Sayouba Mandé og i mål fra rundt 15 meter. Minuttet senere gikk det fra vondt til verre for bortelaget.

Erling Knudtzon var på vei alene med keeper da Andreas Hanche-Olsen i duell la LSK-spilleren i bakken. Dommer Kai E. Steen var ikke i tvil da han dro opp det røde kortet.

Alle mann i angrep

Selv om Lillestrøm produserte flere gode sjanser til å øke ledelsen fikk også Stabæk muligheten til å utligne. Kun en god redning av LSK-keeper Arnold Origi reddet Lillestrøm fra baklengs da Ohi Omoijuanfo kom alene med keeper fire minutter før full tid.

Men halvannet minutt på overtid satte Fredrik Krogstad spikeren i kista. Stabæk sendte alle mann i angrep, Lillestrøm kontret og Krostad avsluttet kontringen med å skru ballen lekkert i det lengste hjørnet fra 14 meter.

Lillestrøm vant 3-1 og LSK-trener Arne Erlandsen sier til TV 2 at de burde ha punktert kampen tidligere, men at de er glade for seieren.

- Stabæk best i første

– I 1. omgang var vi ikke der vi skal være, sa Erlandsen og sa han mente Stabæk var det beste laget de første 45 minuttene.

– Jeg synes vi presterer en bra kamp i annen omgang, da var vi der vi skal være, sa Erlandsen.

Lillestrøm kan forberede seg til semifinale, mens Stabæk må ta bussen hjem, vel vitende om at cupfinaledrømmen tok en brå slutt på Åråsen.

(©NTB)