Innbytterne berget United-seier

– Vi skapte mange sjanser i første omgang, men uten å score. Det så ut til at det ikke skulle gå veien, men heldigvis kom målene til slutt, sa en fornøyd Rashford etter kampslutt.

– Dette er en kamp vi ville ha spilt uavgjort forrige sesong. Denne gangen vant vi, sa Paul Pogba.

Resultatet gjør at United fortsatt topper Premier League. José Mourinho og co. har sikret ni poeng av ni mulige etter sesongens tre første serierunder.

Uniteds Romelu Lukaku bommet på straffe i 2. omgang, men ble reddet av Marcus Rashford og Fellaini. Rashford scoret etter 70 minutter, kun tre minutter etter å ha blitt byttet inn av manager Mourinho. Fellaini, også han innbytter, satte inn 2-0 åtte minutter før full tid. Flere scoringer ble det ikke.

Leicester står med tre poeng etter tre kamper. «Revene» har hatt et tøft program så langt. Det ble også tap borte mot Arsenal i serieåpningen.

United-trykk

Det var total United-dominans den første omgangen på Old Trafford lørdag. Juan Mata hadde ballen i mål etter 18 minutter, men spanjolen ble avvinket for en marginal offside. Mata var svært frustrert, men TV-bildene viste at annulleringen var korrekt.

Paul Pogba fikk tre store muligheter, to av dem fra distanse, men franskmannen maktet ikke å få ballen i nettet. Det ble bare nesten for midtbanemannen.

Juan Mata kom også nærme et par ganger, men Leicester-keeper Kasper Schmeichel avverget et forsøk fra den tidligere Chelsea-spilleren kun et par minutter etter offside-avgjørelsen. Leicester lå på sin side dypt i banen før pause. Laget forsvarte seg, ble presset, men holdt unna til pause med nød og neppe.

Lukaku-miss

Åtte minutter etter hvilen trodde United-fansen at gjennombruddet ville komme. En hands på Danny Simpson ga vertene straffespark, men Kasper Schmeichel reddet Lukakus forsøk fra elleve meter. Ballen gikk i keeperhjørnet, og danske Schmeichel gjettet riktig side.

Leicester-duoen Demarai Gray og Riyad Mahrez skapte uro i United-forsvaret flere ganger i 2. omgang, men «revene» maktet ikke å stille United-keeper David de Gea på de store prøvene.

I stedet var det til slutt hjemmelaget som kunne juble. Rashford satte ballen i mål via bakken og Schmeichel etter corner fra høyre, før Fellaini noe heldig pirket inn 2-0 fra kort hold tolv minutter etter. På overtid fikk Leicesters Andy King en stor mulighet til å redusere fra kloss hold, men de Gea vartet opp med en god reaksjonsredning.

Dermed har United fått en perfekt start på Premier League-sesongen. I neste runde venter Stoke på Britannia for «de røde djevlene».

(©NTB)