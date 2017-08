Tre masseslagsmål og åtte utvisninger i baseballkamp

Tre masseslagsmål, åtte utvisninger og masse vonde ord var resultatet i en kamp Tigers vant 10-6. Det mest skremmende øyeblikket var da et kast fra Yankees' Dellin Betances med fart på 157 km/t traff James McCann i hjelmen.

– Jeg er sikker på at det blir utelukkelser for begge lag, sa Yankees-manager Joe Girardi. Både han og Detroit-manager Brad Ausmus ble utvist. Det ble også fem av spillerne.

– Heldigvis ser vi ikke slike kamper særlig ofte. Jeg håper at jeg aldri mer får oppleve det, sa Ausmus.

Intern fight

Så dårlig var stemningen at de to Detroit-spillerne Justin Verlander og Victor Martinez på ett tidspunkt havnet i tottene på hverandre på spillerbenken og måtte skilles av en lagkamerat.

Bakgrunnen for det hele er den tvilsomme baseballtradisjonen med at lagene tar hevn når en av deres spillere treffes av et kast. Da lagene møttes nylig, ble fire spillere truffet.

I 6. omgang torsdag kastet Tommy Kahnle ballen bak Tigers-slugger Miguel Cabrera og ble utvist sammen med Girardi. Mens neste kaster varmet opp, begynte Cabrera og mottaker Austin Romine å krangle, og det endte med svingslag og brytekamp.

Med vilje

Alle spillerne stormet ut på banen, for første av tre ganger i kampen. De to kamphanene ble utvist. Senere ble Betances og Girardis assistent Robby Thomson utvist da McCann ble truffet, selv om Betances bedyret at det ikke var med vilje.

I 8. omgang traff Tigers-kaster Alex Wilson en Yankees-spiller i låret, og lagene stormet banen for tredje gang. Wilson angret intet.

– Jeg visste hva jeg hadde å gjøre, og jeg gjorde det. Jeg vet hvor kastene mine hevner, og jeg traff ham for å beskytte mine lagkamerater, sa Wilson etter at han og Ausmus ble utvist.

