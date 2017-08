Løke med sterkt comeback

Løke ble mamma bare for noen uker siden.

– Dersom jeg klarer å komme meg tilbake der jeg var før svangerskapet, skal jeg melde meg på i kampen om å spille VM, sier Løke til Hamar Arbeiderblad.

Hun scoret tre mål og skaffet flere straffekast i de minuttene hun hadde på banen. Dette var siste test før den norske eliteserien starter.

– Det er et stykke igjen før jeg er der (i VM-form), men jeg kommer til å jobbe knallhardt for å komme dit. Først må jeg legge fra meg fire-fem kilo for å bli mer bevegelig. Jeg har veldig lyst til å spille VM.

VM spilles i Tyskland i desember.

